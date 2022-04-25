Haberler Fenerbahçe Jesus ya da Löw hazıra konacak!

Jesus ya da Löw hazıra konacak!

İsmail Kartal oyun&sistem olarak istikrarı sağladı. Takımda birçok oyuncunun performansı zirvede. 4-5 takviye ile şampiyonluğa yürünebilecek ortam hazır.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Jesus ya da Löw hazıra konacak!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, gelecek sezon için üst düzey teknik adam arayışını sürdürüyor. Listede yer alan Portekizli Jorge Jesus ile pazarlık süreci hız kazanırken, Alman Joachim Löw diğer aday. İsmail Kartal ile devam etme fikri şu an için ikinci planda... Başarılı çalıştırıcı sezon sonunda görevden ayrılsa bile halefine 'teşekkür edeceği' bir takım bırakacak. Süper Lig'de son 10 maçtan 9'unu kazanan Kartal takımda oyun ve sistem olarak istikrarı sağlamış durumda. Taraftarlar tekrar tribüne dönerken, son 2 iç saha maçı dolu tribünlere oynandı.

En önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Vitor Pereira sonrası yaşanan boşlukta bozulan takım ruhu ve disiplini geri geldi. Serdar Aziz, Mert Hakan, Miha Zajc, İrfan, Crespo, Osayi, Ferdi ve Serdar Dursun gibi isimler Kartal'ın yerleştirdiği sistemde performans olarak zirveyi gördü. Arda Güler de hücumda 'gizli silah' haline geldi... Hoca değişikliği halinde gelecek teknik adam, kadro dışı olan 'Mesut Özil ve Ozan' dışında sorunsuz bir ortam ve hazır bir takım bulacak. 4-5 takviye ile özlenen şampiyonluğun çok rahat gelebileceği belirtiliyor.

GÖZLER JESUS'TA

Teknik adam arayışında ibre Jorge Jesus'a döndü. Başkan Ali Koç'un görüşmeleri hızlandırdığı 67 yaşındaki Portekizli hocanın teklifi düşündüğü ve karar aşamasında olduğu belirtiliyor. Löw hem gözünün büyük liglerde olması hem de yüksek bütçe talebi nedeniyle ikinci plana geriledi. İsmail Kartal'la devam olasılığını da son seçenek olarak kenarda tutan Ali Koç'un ligin sonuna doğru yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

KARTAL KALSIN!

Antalya Fenerbahçeliler Derneği, önümüzdeki sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilmesini istedi. 60 yaşındaki hocaya teşekkür edilen 8 maddelik bildiride Kartal'ın göreve geldikten sonra F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk potasına kadar soktuğu vurgulanarak, "İsmail Kartal'ın bu fedakarlık ve başarılarından sonra gelecek yılda bu takımın başında olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır" denildi.

DİĞER
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti... Hadise'den hamilelik açıklaması geldi!
Yiğit Marcus Aral’la olaylı ilişkisine nokta koyan Şevval Şahin gönlünü genç iş insanı Burak Ateş'e kaptırdı
Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!
Hedef 10’da 10
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inaki Pena unutuldu Inaki Pena unutuldu 06:29
Galatasaray'da Rumenler ıskartada Galatasaray'da Rumenler ıskartada 06:28
İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! 06:24
Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı 01:08
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" 01:01
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! 00:54
Daha Eski
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" 00:42
Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı 00:40
Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" 00:39
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! 00:38
Torrent: Hiç memnun değilim Torrent: Hiç memnun değilim 00:37
Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! 00:37