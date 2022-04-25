Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

DEĞERİNE DEĞER KATMASI KESİN

Yüzde 30'luk pay sayesinde Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli geliri haricinde gelecek yıllar için de ekstra kazanç sağlamayı hedefliyor. 17 yaşındaki futbolcunun adı şimdiden İngiliz ve İspanyol ekipleriyle anılıyor. Yaşıyla doğru orantılı olarak fizik gücü de artacağı için değerine değer katması kesin...

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlarken, Arda da daha fazla forma şansı bulacak. Böylece vitrinde kalmayı sürdürecek. Şimdiden birçok kulübün gözlemcileri, onun için bazı Süper Lig maçlarına geldi.