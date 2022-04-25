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Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki süperstarı Arda Güler, attığı gollerle ve yaptığı asistleriyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini topluyor. Fenerbahçe yönetimi, Arda'nın yeteneğini pozitif değerlendirmek istiyor ve bu bağlamda, önemli bir hamle yapıldı. Fenerbahçe, Arda Güler'in kariyeri boyunca yapacağı tüm transferlerden ücret alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:00
Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

Bu sezon Fenerbahçe adına en büyük kazanç, hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan 17 yaşındaki futbolcu için şimdiden transfer haberleri ortada dolaşıyor. Ancak en azından önümüzdeki sezon için Arda'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor.

Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

Fenerbahçe Yönetimi, genç yıldız için bu yaz döneminde gelebilecek bütün teklifleri geri çevirecek. Ancak önümüzdeki sezonun ardından satış kararı çıkabilir. Burada ise bonservis bedeli hariç yönetimin muhtemel alıcıdan bir talebi daha bulunacak.

Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

%30'LUK PAY TALEP EDİLECEK
Arda, hangi takıma giderse gitsin, muhtemel sonraki satışından yüzde 30'luk pay talep edilecek. Arda henüz çok genç olduğu için kariyerinde büyük paralarla birden fazla transfer yapma ihtimali yüksek.

Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

DEĞERİNE DEĞER KATMASI KESİN
Yüzde 30'luk pay sayesinde Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli geliri haricinde gelecek yıllar için de ekstra kazanç sağlamayı hedefliyor. 17 yaşındaki futbolcunun adı şimdiden İngiliz ve İspanyol ekipleriyle anılıyor. Yaşıyla doğru orantılı olarak fizik gücü de artacağı için değerine değer katması kesin...

Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlarken, Arda da daha fazla forma şansı bulacak. Böylece vitrinde kalmayı sürdürecek. Şimdiden birçok kulübün gözlemcileri, onun için bazı Süper Lig maçlarına geldi.

Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca para kazandıracak

Akşam'ın haberine göre Arda Güler, yavaş yavaş A Milli Takım kadrosunda da boy göstermeye başlayacak. Yabancı spor siteleri tarafından dünya futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olacağı belirtilen Arda, kendisine çok iyi bakıyor. Kendisine ekstra olarak özel antrenör ve yaşam koçu da tutmuştu.

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