Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor. Arda Güler, İsak Vural gibi isimlerin konuşulduğu dönemde Emir Ortakaya da A takıma dahil oluyor.
Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor. Arda Güler, İsak Vural gibi isimlerin konuşulduğu dönemde Emir Ortakaya da A takıma dahil oluyor.
GAZİANTEP FK MAÇINDA KADRODA!
Akşam'ın haberine göre; Kanarya'nın 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.
EMİR ORTAKAYA VİTRİNE ÇIKIYOR
U19 Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Emir Ortakaya, 2 gollük performans sergilemişti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Emir Ortakaya, Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin yokluğunda Serdar Aziz'in yanında Marcel Tisserand forma giyecek.
Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelede yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki savunmacı Emir Ortakaya'yı oturtacak.