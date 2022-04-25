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Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

Son dakika spor haberi: Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe'de gelecek vaat eden bir futbolcu daha A takım kadrosuna dahil oluyor. Arda Güler'in yükselen grafiği taraftarı mest ederken, sarı-lacivertlilerde genç oyunculara göz hapsi devam ediyor. Gençlerbirliği altyapısından Kanarya'ya transfer olmasının ardından alt yaş kategorilerinde sergilediği performansla potansiyelini kanıtlayan 17 yaşındaki Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:24
Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor. Arda Güler, İsak Vural gibi isimlerin konuşulduğu dönemde Emir Ortakaya da A takıma dahil oluyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

GAZİANTEP FK MAÇINDA KADRODA!
Akşam'ın haberine göre; Kanarya'nın 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

EMİR ORTAKAYA VİTRİNE ÇIKIYOR
U19 Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Emir Ortakaya, 2 gollük performans sergilemişti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Emir Ortakaya, Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin yokluğunda Serdar Aziz'in yanında Marcel Tisserand forma giyecek.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Gaziantep FK maçında...

Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelede yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki savunmacı Emir Ortakaya'yı oturtacak.

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