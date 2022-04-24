Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.
Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TNT Sports'un Arjantin edisyonunda yer alan habere göre James Rodriguez, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Haberde Kolombiyalı orta saha oyuncusunun geçtiğimiz günlerde Al-Ain'li bir yetkiliyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu sezon Al-Rayyan formasıyla 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.