Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.