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Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği James Rodriguez'den ezeli rakiplere kötü haber geldi. Al-Rayyan'dan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldızın yeni rotasıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, Avrupa'ya geri döneceği konuşulan Rodriguez'in yeni takımını açıkladı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez transferinde kötü haber! İşte yeni takımı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

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