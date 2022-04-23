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Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Böyle penaltı olmaz"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyı yorumladı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Rizespor Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Böyle penaltı olmaz"
F.Bahçe son ayların flaş takımı oldu ve olmaya da devam ediyor. Kolay değil. Rizespor gibi bir takımı 6-0 yendiler. Serdar Dursun hat-trick, Arda Güler de asistlerini yaptı. Pek tabii ki böylesine farkta 1. dakikadaki kırmızı kartın rolü var. Rizesporlu Baiano'nun büyük sorumsuzluğu. Hiç kıvırmasın, 'arkamdaki adamı görmüyordum, istemeden yaptım' diye… Tuhaf olan şu; uzun yıllar önce İsmail Kartal yine F.Bahçe'nin hocasıydı ve Rize maçı sonrası otobüs kurşunlandı, belki bu olaya bağlı ya da bağımsız F.Bahçe şampiyonluğu kaybetti. F.Bahçe'ye baktığımızda eğer bugün ligin 10. haftası olsaydı F.Bahçe şampiyon olurdu. Türkiye'nin en iyi yerlileri onda. Serdar Aziz, Mert Hakan, Serdar Dursun, pek tabii İrfan Can ve pek pek pek tabii ki Arda Güler. Eğer 4'e 7 yerli- yabancı oranı seneye de kalırsa F.Bahçe büyük avantaj sağlayacak. F.Bahçe leblebi gibi goller attı, istedikleri gibi oynadı. Kim ne derse desin bu başarının kahramanı İsmail Kartal'dır. Takımı nereden aldı, nerelere getirdi. Takım mağlup olurken bile F.Bahçeli oyuncular vurdumduymazken şimdi ilk dakikadan sonuna kadar basıyorlar. Bravo İsmail Kartal. Sen çok şeyleri hak ettin. 'Hakemlerin cenaze namazı kılınmaz' derler… %100 haklılar. Eski MHK'nin algısı Rizespor ve başkanı Tahir Kıran'ın kontrolündeydi. Bu, gerçek mi değil mi bilinmez ama algı böyleydi. Ama maşallah Halil Umut Meler, yeni MHK ile birlikte ne Tahir Kıran'ı ne de Rize'yi tanıdı. Verdiği ilk penaltı yanlış. Boşverin VAR davetini falan. Rizesporlu oyuncu kayarak atlıyor, top sağ koluna çarpıyor. Kol yerde. Öyle atlayan futbolcunun mecburen kolu orada olacak. Böyle penaltı olmaz. Ama ne diyelim Türk hakemleri rüzgar gülü gibi. Nereden eserse oraya dönüyorlar.

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