Haberler Fenerbahçe Barış için oynadılar

Barış için oynadılar

Rus saldırılarında yurt dışına çıkan Shakhtar, barış turu kapsamında dün Kadıköy’deydi. Fenerbahçe bu dostluk maçında rakibini Valencia’nın golüyle geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Barış için oynadılar

Sarı-lacivertliler dün Ülker Stadı'nda çok özel bir maç oynadı. Fenerbahçe, Rusya'nın saldırıları sonrasında Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan Shakhtar Donetsk ekibiyle karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları tribünlerde birlikte oturdu. 'Barış için futbol' sloganı eşliğinde oynanan mücadeleyi Kanarya tek golle kazanmasını bildi. Mergim Berisha'nın nefis asistinde Enner Valencia topu önüne harika aldı ve fileleri sarstı.

GENÇLER SAHNE ALDI
Teknik direktör İsmail Kartal bu dostluk maçında genç oyunculara şans tanıdı. Kalede Ertuğrul (18) görev yaptı. Orta sahada Burak Kapacak (22) ile Arda Güler (17) sahne aldı. İkinci yarıda Ruhan Arda (19), Çağtay (20), İsak Vural (15), Yusuf Kocatürk (17), Ali Arda (18) forma şansı buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuları alkışladı. Tribünlerden "Fenerbahçe sizinle emin ellerde" tezahüratları yapıldı.

İSAK REKOR KIRDI
Kadıköy'de dün tarih yazıldı... Dakikalar 75'i gösterirken 17 yaşındaki Arda Güler çıktı, yerine 15'lik İsak Vural girdi. İsak, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç (15 yaş, 10 ay, 23 gün) futbolcu olarak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

OMUZ OMUZA TAKİP ETTİLER
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk mücadelesine birçok Ukrayna vatandaşı da geldi. Türk taraftarlarla omuz omuza maçı takip eden Ukraynalılara büyük destek verildi.

DOSTLUK MAÇINI 12 BİN KİŞİ İZLEDİ
Kanarya'nın Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçına 11 bin 781 taraftar geldi. Bu mücadelenin geliri Rus saldırılarından mağdur olan Ukraynalı çocuklar için harcanacak.

SZALAI SEDYE İLE ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai dünkü maçta omzundan sakatlandı. Macar futbolcu sedye ile kenara geldi. 67. dakikada yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı.

DİĞER
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!
Şeyma Subaşı'nın yeni kazanç kapısı şoke etti! Eski aşklarının pahalı hediyelerini satıp...
Beşiktaş'ın Larin planı hazır! İşte yerine gelecek isim
Cimbom'a Vecino'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim
Yuvaya dönüyor! F.Bahçe'ye tecrübeli kaleci
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 01:16
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 01:16
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 01:16
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 01:16
Fırtına kupada avantajı kaptı! Fırtına kupada avantajı kaptı! 01:15
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 01:15
Daha Eski
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 01:15
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 01:15
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! 01:15
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 01:14
A. Efes seride öne geçti! A. Efes seride öne geçti! 01:14
Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 01:14