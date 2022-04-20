Barış için oynadılar

Sarı-lacivertliler dün Ülker Stadı'nda çok özel bir maç oynadı. Fenerbahçe, Rusya'nın saldırıları sonrasında Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan Shakhtar Donetsk ekibiyle karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları tribünlerde birlikte oturdu. 'Barış için futbol' sloganı eşliğinde oynanan mücadeleyi Kanarya tek golle kazanmasını bildi. Mergim Berisha'nın nefis asistinde Enner Valencia topu önüne harika aldı ve fileleri sarstı.

GENÇLER SAHNE ALDI

Teknik direktör İsmail Kartal bu dostluk maçında genç oyunculara şans tanıdı. Kalede Ertuğrul (18) görev yaptı. Orta sahada Burak Kapacak (22) ile Arda Güler (17) sahne aldı. İkinci yarıda Ruhan Arda (19), Çağtay (20), İsak Vural (15), Yusuf Kocatürk (17), Ali Arda (18) forma şansı buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuları alkışladı. Tribünlerden "Fenerbahçe sizinle emin ellerde" tezahüratları yapıldı.

İSAK REKOR KIRDI

Kadıköy'de dün tarih yazıldı... Dakikalar 75'i gösterirken 17 yaşındaki Arda Güler çıktı, yerine 15'lik İsak Vural girdi. İsak, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç (15 yaş, 10 ay, 23 gün) futbolcu olarak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

OMUZ OMUZA TAKİP ETTİLER

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk mücadelesine birçok Ukrayna vatandaşı da geldi. Türk taraftarlarla omuz omuza maçı takip eden Ukraynalılara büyük destek verildi.

DOSTLUK MAÇINI 12 BİN KİŞİ İZLEDİ

Kanarya'nın Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçına 11 bin 781 taraftar geldi. Bu mücadelenin geliri Rus saldırılarından mağdur olan Ukraynalı çocuklar için harcanacak.

SZALAI SEDYE İLE ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai dünkü maçta omzundan sakatlandı. Macar futbolcu sedye ile kenara geldi. 67. dakikada yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı.