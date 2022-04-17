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Taraftarlar yine tam destek verdi

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Taraftarlar yine tam destek verdi

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. 90 dakika boyunca bitmek bilmeyen bir şekilde takımı ateşleyen Fenerbahçeliler, rakip takımı da baskı altına aldılar.

ANLAMLI PANKART

F.Bahçeli futbolcular, Göztepe maçının öncesinde ısınmaya "Koşamayanlar İçin Koş" isimli pankart ile çıktı. Wings for Life World Run'da kayıt ücretlerinin tamamı omurilik felcine bir tedavi bulmaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Organizasyon, 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

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