Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

"Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile görüşmeler şu aşamada devam ediyor.

Bazı menajerlik şirketleri, Körfez takımları dahil olmak üzere, bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu, kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı.