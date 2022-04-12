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Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde konuk eden sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve Süper Lig'i 2. sırada bitirmek adına büyük bir avantaj elde etmişti. Maçın ardından Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusunda İsmail Kartal - Löw - Jesus üçgeninde değerlendirmelerine devam ederken, transfer için de flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı gazeteci Mohamed Shabana, Fenerbahçe'nin Zamalek'te forma giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaştığını duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 11:22
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırmak adına büyük bir avantaj elde etmişti.

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken, Joachim Löw - İsmail Kartal - Jorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçmişti.

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

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Mısır basınından gazeteci Mohamed Shaba'nın, Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe, Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

"Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile görüşmeler şu aşamada devam ediyor.

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Bazı menajerlik şirketleri, Körfez takımları dahil olmak üzere, bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu, kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı.

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Zizo, Fenerbahçe'den de daha iyi bir teklif bekliyor. Oyuncu, Avrupa'ya dönmek istiyor. İstediği teklifin gelmesi halinde, Zamalek'ten ayrılmak için tereddüt dahi etmeyecek."

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

AHMED SAYED ZIZO KİMDİR?
10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo, 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Zizo, tercih edilmesi halinde orta sahanın göbeğide ve sol kanatta da yer alabiliyor.

Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor! Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşıldı

Oyuncu, futbol kariyerine Wadi Degla U23 takımında başladı ve daha sonra Nacional, Moreirense ve Zamalek'te oynadı. Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti. Öte yandan oyuncu, 1395 dakika sahada kaldı. Zizo'nun transfermarkt değeri, 2 milyon euro.

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