Fenerbahçe Safiport Sopron maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | EuroLeague Kadınlar Finali

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Four yarı final maçında USK Prag ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz üçüncü çeyreğin ortalarından başlayan muhteşem geri dönüşle Çekya ekibini 83-74 mağlup ederek adını 4. kez finale yazdırdı. Fenerbahçe Safiport, finalde bugün Sopron Basket ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE SAFİPORT-SOPRON BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İki takım arasındaki final karşılaşması, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.