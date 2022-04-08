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Vefa Küçük kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük nerede doğdu?

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkan adayları arasında yer alan Vefa Küçük, taraftarlar tarafından arama motoru Google'da sıkça aratılıyor. Peki, Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Vefa Küçük nerede doğdu? İşte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük'e dair bilmeniz gerekenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 10:37 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 10:39
Vefa Küçük kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük nerede doğdu?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Vefa Küçük hakkında araştırmalar yapılıyor. Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük kaç yaşında, nereli? Vefa Küçük hayatı ve biyografisi!

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?
Doğum tarihi: 13 Mart 1943

Yaşı: 79 yaşında

Mesleği: Ahmet Vefa Küçük Türk iş insanı ve avukat. Mevcut Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı.

İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.

Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

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