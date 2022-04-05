Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Fenerbahçe, oynadığı son 7 müsabakada seri galbiyetler alırken, camiadan İsmail Kartal'a büyük bir teveccüh gelmeye başladı. Süper Lig'i 2. sırada bitirmek için uğraş veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni teknik direktör için mesai harcıyor.

Sarı lacivertli camiada gözler, Joachim Löw'e çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Löw ile görüşmelerini doğrulamış, detaylara dair net bir bilgi vermemişti.