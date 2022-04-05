Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan İsmail Kartal yönetiminde ligi ilk 2 sıra içinde bitirmek ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Diğer yandan da, Başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi yeni bir teknik direktör arıyor. Fenerbahçe, daha önce Aykut Kocaman ile bir düzen kurmuş ancak Ali Koç, Kocaman ile yola devam etmeme kararı almıştı. Bununla beraber Emre Belözoğlu ile şampiyonluk, Sivasspor maçında kaçınca da yollar ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam etmemesi halinde yeniden yapılanmaya mı gidecek? İsmail Kartal, rekor kırabileceği sezonda gönderilecek mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 09:58
Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Fenerbahçe, oynadığı son 7 müsabakada seri galbiyetler alırken, camiadan İsmail Kartal'a büyük bir teveccüh gelmeye başladı. Süper Lig'i 2. sırada bitirmek için uğraş veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni teknik direktör için mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Sarı lacivertli camiada gözler, Joachim Löw'e çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Löw ile görüşmelerini doğrulamış, detaylara dair net bir bilgi vermemişti.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

F.BAHÇE'DE YÜKSELİŞ BAŞLADI
Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle beraber büyük bir ivme yakaladı. Futbolcular, adeta yeniden doğdu. Bazı isimler (Crespo, Zajc, Arda) ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Fenerbahçe camiasında İsmail Kartal, takımın başına getirildiğinde soru işaretleriyle doluydu ve bir kesim tarafından İsmail Kartal tercihi tepki toplamıştı. Tecrübeli teknik adamın olumlu grafiği, herkesi şaşırttı. İsmail Kartal'ın futbolcular üzerindeki etkisi, disiplinli davranışları, ilk 11'de oynattığı futbolculardan aldığı verim, başarılı skorlar, camianın kafasının karışmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Öte yandan Fenerbahçe, Konyaspor ile ligi 2. sırada bitirmek için kıyasıya rekabet içinde. Sarı lacivertli camia, yıllardır özlemini duyduğu Şampiyonlar Ligi'ne kavuşmak istiyor.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

HATA TEKRARLANACAK MI?
Bununla beraber Fenerbahçe'de, kadronun yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı merak konusu. Sarı lacivertliler, daha önceki transfer operasyonları sonrası başarısız sonuçlar elde etmişti. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının eşiğinden dönmüştü ve sonrasın kadro dağıtılmıştı. İstanbul devi, kadronun dağılmasıyla beraber istikrarsız bir görüntü çizmişti.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

BELÖZOĞLU İLE DE AYNI SENARYO
Emre Belözoğlu ile geçtiğimiz sezonun son haftalarında çalışan Fenerbahçe, Kadıköy'deki Sivasspor maçı sonrası, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu kaçırmıştı.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Vitor Pereira gelmiş ve sistem yeniden dağılmıştı.

Fenerbahçe'de kartlar yeniden mi dağıtılacak? Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu derken İsmail Kartal...

İSMAİL KARTAL KENDİNİ AŞACAK!
Öte yandan Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan İsmail Kartal, kariyer rekoru kırabilir. Tecrübeli teknik direktör, 2014-15 sezonunun 34. haftasında 74 puan toplamıştı.

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