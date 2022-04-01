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Olympiakos servet istedi!

Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Olympiakos servet istedi!

Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi olduğunu yazdı. Ancak Olympiakos'un istediği rakam dudak uçuklatıyor. Yunan ekibinin, 26 yaşındaki savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Cisse, bu sezon 35 maçta 6 gol+1 asistle oynadı.

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