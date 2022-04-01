"Mesut'a ortamı hazırlamalısınız"

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile ilgili eski hocası Arsene Wenger'den çarpıcı tespit geldi. Fransız çalıştırıcı Aralık 2020'de yaptığı bir söyleşide, Özil'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Mesut Özil'i yönetmek zor değil.... O, özel kaliteye sahip yaratıcı bir oyuncu ve sahada biraz eğlenmesi gerekiyor" yorumunu yaptı. Mesut'u Real Madrid'den Arsenal'e getiren isim olan Wenger, "Özil bir sanatçı ve daha hassas bir oyuncu. Bu tür oyuncuların, desteğe ve onları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya iten bir ortama ihtiyaçları var. Siz de bunu hazırlamalısınız" ifadelerini kullandı.