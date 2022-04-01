Haberler Fenerbahçe "Mesut'a ortamı hazırlamalısınız"

"Mesut'a ortamı hazırlamalısınız"

Wegner: Özil bir sanatçı, biraz eğlenmesi gerek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
"Mesut'a ortamı hazırlamalısınız"

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile ilgili eski hocası Arsene Wenger'den çarpıcı tespit geldi. Fransız çalıştırıcı Aralık 2020'de yaptığı bir söyleşide, Özil'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Mesut Özil'i yönetmek zor değil.... O, özel kaliteye sahip yaratıcı bir oyuncu ve sahada biraz eğlenmesi gerekiyor" yorumunu yaptı. Mesut'u Real Madrid'den Arsenal'e getiren isim olan Wenger, "Özil bir sanatçı ve daha hassas bir oyuncu. Bu tür oyuncuların, desteğe ve onları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya iten bir ortama ihtiyaçları var. Siz de bunu hazırlamalısınız" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Sosyetik güzel Kaz Dağları'nda stres atıyor!
Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor