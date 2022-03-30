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Fenerbahçe'ye 10 numara Viking! Kjaergaard

Fenerbahçe, yaz dönemi transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple yeteneğin peşinde koşuyor. Kanarya'nın gündemine giren son isim Maurits Kjaergaard oldu. Kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan genç 10 numara için kısa süre içinde resmi görüşmeler başlayacak. 1.92 boyundaki futbolcu tarzıyla Talisca'yı andırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Fenerbahçe'ye 10 numara Viking! Kjaergaard

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Fenerbahçe, yaz dönemi transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple yeteneğin peşinde koşuyor. Kanarya'nın gündemine giren son isim Maurits Kjaergaard oldu.

Fenerbahçe'ye 10 numara Viking! Kjaergaard

Kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan genç 10 numara için kısa süre içinde resmi görüşmeler başlayacak. 1.92 boyundaki futbolcu tarzıyla Talisca'yı andırıyor.

Fenerbahçe'ye 10 numara Viking! Kjaergaard

BİR DİĞER HEDEF ENIS BARDHI!

Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor.

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