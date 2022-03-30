Miguel Crespo burada mutlu

Sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla dikkat çeken Miguel Crespo'nun adı birçok yabancı kulüple anılıyor. Kanarya'nın 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes'ten ise ilginç açıklama geldi. Lopes "Crespo, Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar burada kalmak istiyor" diye konuştu.
Sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla dikkat çeken Miguel Crespo'nun adı birçok yabancı kulüple anılıyor. Kanarya'nın 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes'ten ise ilginç açıklama geldi. Lopes "Crespo, Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar burada kalmak istiyor" diye konuştu.