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Miguel Crespo burada mutlu

Sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla dikkat çeken Miguel Crespo'nun adı birçok yabancı kulüple anılıyor. Kanarya'nın 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes'ten ise ilginç açıklama geldi. Lopes "Crespo, Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar burada kalmak istiyor" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Miguel Crespo burada mutlu
Sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla dikkat çeken Miguel Crespo'nun adı birçok yabancı kulüple anılıyor. Kanarya'nın 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes'ten ise ilginç açıklama geldi. Lopes "Crespo, Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar burada kalmak istiyor" diye konuştu.
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