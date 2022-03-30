Fenerbahçe'den şok karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

F.Bahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı kalan Mesut Özil ile Ozan Tufan'a sarı-lacivertli kulüp yeni idman programını yollarken bir detay dikkat çekti. Yönetimin takımla aynı anda Samandıra'da olmamaları için iki futbolcuya farklı saatler verdiği öğrenildi.

Kadro dışı kalan ikili, takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah idman yapacak. İki futbolcu dün bu yeni idman saatine göre ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör İsmail Kartal'la Konyaspor maçı devre arasında tartıştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Mesut ve Ozan sessizliğini korurken, futbolcuların da kulübe avukatlarını yolladığı ve süreci takip ettikleri bildirildi.