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Löw için Avusturya iddiası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Joachim Löw bulunuyordu. Alman basını, “Avusturya, Löw ile görüşüyor” dedi. Bunun üzerine başkan Ali Koç 'B Planı'nı devreye soktu. Kanarya bu doğrultuda Jesus ile görüşecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
Löw için Avusturya iddiası

Kanarya'da gelecek sezonun hocası hâlâ netleşmezken, Alman basını, Joachim Löw'ün Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle Franco Foda ile yolları ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, en ciddi adayın Löw olduğu ifade edildi.

62 yaşındaki Löw'ün Fenerbahçe ile henüz resmi bir imza atmadığı kaydedildi. Öte yandan Löw'den hâlâ kesin yanıt alamayan Ali Koç'un nisan ayında Jorge Jesus ile de bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Portekizli hoca boşta.

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