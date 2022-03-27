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Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Sarı-lacivertliler, Adana Demir formasıyla sezona damga vuran Tangocu'yu listesine aldı. Bonservisi Espanyol'da olan Vargas'a kanca atıldı. Sarı-lacivertliler, kiralık oynadığı A.Demirspor'da 4 gol ve 11 asist ile yıldızlaşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için düğmeye bastı... Yönetim sezon sonunda İspanyol kulübüyle masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00
Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir dikkat içinde sürdüren Fenerbahçe gündemine çok sayıda önemli ismi aldı. Bu isimlerden birisinin de Matias Vargas olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler bu sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen Arjantinli kanat oyuncusuna kancayı attı.

Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Yönetimin Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Espanyol'da olan Vargas için sezon sonunda harekete geçme kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol ve 11 asistle tam 15 gole direkt katkıda bulundu.

Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Vargas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmadığı ve sezon sonunda İspanyol kulübüne geri döneceği ifade edildi. Espanyol ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 4.2 milyon Euro. Fenerbahçe'nin sezon biter bitmez hem İspanyollar'la hem de Matias Vargas'ın menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Takvim'in haberine göre Espanyol'un 2019 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ettiği Tangocu 2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Vargas müthiş top tekniği ve çabukluğu ile Süper Lig'in en etkili hücum oyuncularından birisi olmayı başardı.

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