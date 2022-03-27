Fenerbahçe'den Vargas hamlesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir dikkat içinde sürdüren Fenerbahçe gündemine çok sayıda önemli ismi aldı. Bu isimlerden birisinin de Matias Vargas olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler bu sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen Arjantinli kanat oyuncusuna kancayı attı.



Yönetimin Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Espanyol'da olan Vargas için sezon sonunda harekete geçme kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol ve 11 asistle tam 15 gole direkt katkıda bulundu.