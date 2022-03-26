Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Yılmaz: Bu mücadelede...

Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, "9 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine az bir vakit kala iki başkan adayının kişisel sorunları nedeniyle kamuoyunda bir tartışma başlamıştır. Öncelikle bu kısır tartışmanın Fenerbahçe'nin ne geleceğine ne de bugün içinde bulunduğu duruma katkı sağlamayacağını belirtmek isterim. Aksine bu kişisel tartışmanın yüksek divan kurulu üzerinden yapılması gerek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerimizi gerek kongre üyelerimizi gerekse taraftarlarımızı ayrıştıracak ve Fenerbahçe'nin birliğine zarar verebilecektir." ifadelerini kullandı.

"BURADA NE İÇİN OLDUĞUMUZU, BU MÜCADELEYİ NE İÇİN VERDİĞİMİZİ KİMSENİN UNUTMAMASI GEREKİR"

Tartışmaların iki adayı da yıpratacağını kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Fenerbahçe'nin birliği ve bütünlüğünü temsil edecek ve edilmesini sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeliyiz. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımız bizden bunu beklemektedir. Fenerbahçe'miz hepimizin bildiği gibi belki de dünyada hiçbir spor kulübünün başına gelmemiş bir kumpas süreci yaşadı. 2010-2011 sezonunda anasının ak sütü gibi elde ettiği şampiyonluğun ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz kumpasıyla FETÖ saldırısına maruz kaldı. Aradan yıllar geçti saldırılar bitmedi hatta takım otobüsü bile kurşunlandı. Camiamızın destansı mücadelesiyle bu saldırıların hepsi boşa çıkarıldı. Bunca saldırıyı, bunca kaotik olayı yaşamış bir camianın en son ihtiyacı olan şey kendi içinde yaşayacağı kısır çatışmalardır. Burada ne için olduğumuzu, bu mücadeleyi ne için verdiğimizi kimsenin unutmaması gerekir. Derdimiz, tasamız, sevdamız Fenerbahçe'dir ve Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmektir. Biz bunun için varız ve bunun için yola çıktık. Projelerimizle, fikirlerimizle ve enerjimizle Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun daha aktif, daha yol gösterici bir hale bürünmesini sağlamak birinci önceliğimizdir."

"KİŞİSEL KAVGALARINIZI BİR KENARA BIRAKIN, FENERBAHÇE'MİZE NELER KATABİLİRSİNİZ ONLARI ANLATIN"

Yüksek divan kurulunun görevinin yönetim kuruluna yol göstermek olduğunu kaydeden Yılmaz, "Biz yüksek divan başkanlığı için oy kullanacak 4000 üyeyi de birer yükse divan kurulu başkanı olarak görüyoruz. Her üyemizin görüşlerinden, tecrübelerinden faydalanacağımızın sözünü veriyoruz. Yüksek divan kurulunun değişmeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Değişimi, gelişimi ise ancak yıpranmamışlar ve bunu yapmaya enerjisi olanlar sağlayabilir. Analizlerimizi yaptık, eksikleri tespit ettik, projelerimizi hazırladık. Kişisel kavgalarınızı bir kenara bırakın, Fenerbahçe'mize neler katabilirsiniz onları anlatın. Çünkü başka Fenerbahçe yok." şeklinde ifadeler kullandı.