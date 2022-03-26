FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye transferde Mbwana Samatta piyangosu vurdu. Büyük umutlarla ve ciddi yatırımla Kanarya'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu beklenen katkıyı veremedi.
Fenerbahçe'ye transferde Mbwana Samatta piyangosu vurdu. Büyük umutlarla ve ciddi yatırımla Kanarya'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu beklenen katkıyı veremedi.
Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Tanzanyalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi ekibi Antwerp'e kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
ASTON VILLA GERİ İSTİYOR!
Akşam'ın derlediği İngiliz basınının haberine göre; Ada ekibi Aston Villa, eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istiyor.
Tanzanyalı futbolcu Belçika ekibinde bu sezon 33 maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.