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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu, Belçika Ligi ekibi Antwerp'te kiralık olarak forma giyiyor. Kanarya'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan ve satış listesinde bulunan Tanzanyalı hücum oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Samatta'ya talip olan takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 12:31
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye transferde Mbwana Samatta piyangosu vurdu. Büyük umutlarla ve ciddi yatırımla Kanarya'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu beklenen katkıyı veremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Tanzanyalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi ekibi Antwerp'e kiralandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

ASTON VILLA GERİ İSTİYOR!
Akşam'ın derlediği İngiliz basınının haberine göre; Ada ekibi Aston Villa, eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Samatta piyangosu! Yeni takımı...

Tanzanyalı futbolcu Belçika ekibinde bu sezon 33 maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.

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