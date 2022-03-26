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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yaratırken Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Mesut Özil hakkında alınan kararı "Geç kalmış" olarak nitelendirdi. İşte Ender Bilgin'in o yorumu... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 08:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

ENDER BİLGİN - KİMSE MESUT OLMADI

Fenerbahçe'nin Mesut Özil kararı finansal açıdan pek akılcı olmasa da teknik ve idari yönden geç bile kalmış bir karardır. Attığı gol ya da skor katkısı kimseyi yanıltmasın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Mesut neredeyse bir buçuk yıla yaklaşan Fenerbahçe kariyerinde pek az maça ağırlığını koyabildi. Onun varlığı rakipler için tehdit olmak bir yana yumuşak karın haline dönüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Daha kötüsü, arkadaşlarını motive eden bir dünya markası değil, sorun çıkaran şımarık yıldız misali tavırlar sergiledi. Elbette bizim bilmediğimiz, haklı olduğu olaylar da vardır ama oynamadığı için teknik direktöre "gider" yapmak kibir değil de nedir?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Mesut Özil'in futbolculuğuna söyleyecek sözümüz olamaz. Zaten söz söylemeye imkân tanımayacak kadar üst düzey bir kariyeri var. Ancak futbolda dün yoktur. Bugünün Mesut Özil'i de maalesef saha içinde yeterli performansı gösterecek dinamizm ve coşkuyu barındırmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Hatta fizik kalitesi düşük olsa bile meziyetleri sayesinde eksiklerini kapatacak işleri yapma hevesi ve konsantrasyonu da yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

Elbette yüklü kontratı nedeniyle kadro dışı kalmadan pazarlanması daha doğru olurdu. Ama artık Mesut Özil'de ısrar etmenin anlamı kalmamıştı. Olmadı, olamadı. Yine de severek ayrılmak gerek.

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