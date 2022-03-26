FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

ENDER BİLGİN - KİMSE MESUT OLMADI
Fenerbahçe'nin Mesut Özil kararı finansal açıdan pek akılcı olmasa da teknik ve idari yönden geç bile kalmış bir karardır. Attığı gol ya da skor katkısı kimseyi yanıltmasın.
ENDER BİLGİN - KİMSE MESUT OLMADI
Fenerbahçe'nin Mesut Özil kararı finansal açıdan pek akılcı olmasa da teknik ve idari yönden geç bile kalmış bir karardır. Attığı gol ya da skor katkısı kimseyi yanıltmasın.
Mesut neredeyse bir buçuk yıla yaklaşan Fenerbahçe kariyerinde pek az maça ağırlığını koyabildi. Onun varlığı rakipler için tehdit olmak bir yana yumuşak karın haline dönüştü.
Daha kötüsü, arkadaşlarını motive eden bir dünya markası değil, sorun çıkaran şımarık yıldız misali tavırlar sergiledi. Elbette bizim bilmediğimiz, haklı olduğu olaylar da vardır ama oynamadığı için teknik direktöre "gider" yapmak kibir değil de nedir?
Mesut Özil'in futbolculuğuna söyleyecek sözümüz olamaz. Zaten söz söylemeye imkân tanımayacak kadar üst düzey bir kariyeri var. Ancak futbolda dün yoktur. Bugünün Mesut Özil'i de maalesef saha içinde yeterli performansı gösterecek dinamizm ve coşkuyu barındırmıyor.
Hatta fizik kalitesi düşük olsa bile meziyetleri sayesinde eksiklerini kapatacak işleri yapma hevesi ve konsantrasyonu da yok.
Elbette yüklü kontratı nedeniyle kadro dışı kalmadan pazarlanması daha doğru olurdu. Ama artık Mesut Özil'de ısrar etmenin anlamı kalmamıştı. Olmadı, olamadı. Yine de severek ayrılmak gerek.