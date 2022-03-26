FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Mesut Özil yorumu! "Geç kalmış bir karar"

ENDER BİLGİN - KİMSE MESUT OLMADI Fenerbahçe'nin Mesut Özil kararı finansal açıdan pek akılcı olmasa da teknik ve idari yönden geç bile kalmış bir karardır. Attığı gol ya da skor katkısı kimseyi yanıltmasın.

Mesut neredeyse bir buçuk yıla yaklaşan Fenerbahçe kariyerinde pek az maça ağırlığını koyabildi. Onun varlığı rakipler için tehdit olmak bir yana yumuşak karın haline dönüştü.