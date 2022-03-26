Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı Sinan Erdem'de oynanacak!

THY EuroLeague'de 8 Nisan tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Panathinaikos OPAP maçının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun 8-10 Nisan tarihlerinde Kadınlar EuroLeague Final Four'una ev sahipliği yapacağı için Sinan Erdem Spor Salonu'na alındığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four maçları nedeniyle, 8 Nisan tarihinde yapılacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos OPAP maçının oynanacağı salonda değişikliğe gidilmiştir.

Fenerbahçe Beko–Panathinaikos OPAP mücadelesi 8 Nisan Cuma günü 20.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos OPAP maçının bilet satışı, salon değişikliği nedeniyle geçici bir süreliğine durdurulmuştur.

Kombine kart sahibi ya da daha önce satışa açılan biletlerden satın almış olan taraftarlarımızın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahip oldukları koltuklar, iki salon arasındaki tribün yapısı farklılıkları da gözetilerek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilgili koltuğa en yakın blok ve koltuk numaralarıyla değiştirilerek hesaplarına iletilecektir.

Taraftarlarımız, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerlerini 29 Mart Salı 15.00 itibarıyla Passo hesaplarındaki "Etkinlik Biletlerim" sekmesi altında görüntüleyebilecektir.

Salon değişikliği sebebi ile bilet iade talebinde bulunacak taraftarlarımız, taleplerini 28 Mart Pazartesi günü saat 23.59'a kadar fbbasketbol@passo.com.tr adresine mail olarak gönderebilecektir.

Fenerbahçe Beko kombine kart sahibi taraftarlarımız ise Kadınlar Final Four final karşılaşmasını kombine kartlarıyla salonumuzda takip edebilecektir. Fenerbahçe Beko kombine kart sahiplerimizin bu hakkına ilişkin detaylı bilgilendirme, FIBA yetkilileriyle önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin ardından paylaşılacaktır.

Mücadelenin bilet genel satışı ise 29 Mart Salı günü saat 15.00 itibarıyla yeniden başlayacaktır.

Taraftarlarımıza anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz.