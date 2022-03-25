Amine Gülşe'den Mesut Özil'e övgü! "Kızımız Eda..."

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Amine Gülşe, güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla geldi.
2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...
Geçtiğimiz yıllarda 'beş çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Amine Gülşe'ye bu söylemi hatırlatıldı.
Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Bugün kız kıza vakit geçirmek istedik. Eda'yı büyütüyoruz. Yarın iki yaşına giriyor. Biz de artık eski şeyler kalmadı" dedi.
"MESUT HARİKA BİR BABA"
Habercilerin "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusuna "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası, hatta konuşmaya başladığında bile ilk baba dedi. Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba" cevabını verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, "Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıtı şaşırttı.
"Şu an başka projelerim var. Şöyle çok iyi bir proje gelir güzel senaryo gelir tabii ki mutlaka düşünürüz. Ama yani şu an için düşünmüyorum Ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler" şeklinde cevap verdi.
Geçtiğimiz yıllarda 5 çocuk istiyorum açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu söylemini hatırlatan habercilere gülerek cevap veren oyuncu " Allah kısmet ederse tabii olur ama şu an Eda'yla mutluyuz" dedi.