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Yobo aday oluyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, taraftarların "Yabo Dayı" lakabı taktığı Joseph Yobo parti kurdu. Nijerya'da 2023 seçimleri öncesinde yeni bir girişimin altına imza atan Yobo'nun Cumhurbaşkanlık yarışına gireceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Yobo aday oluyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, taraftarların "Yabo Dayı" lakabı taktığı Joseph Yobo parti kurdu. Nijerya'da 2023 seçimleri öncesinde yeni bir girişimin altına imza atan Yobo'nun Cumhurbaşkanlık yarışına gireceği öğrenildi. Ülkesinde çok sevilen eski futbolcu en önemli adaylardan biri.
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