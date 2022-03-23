Löw bütçe istedi

Kanarya'dabaşkan Ali Koç, gelecek sezon takımı Joachim Löw'e teslim etmek istiyor. Koç, Alman çalıştırıcıyla görüşmelerini sürdürüyor. Deneyimli hocanın Fenerbahçe'den istekleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kariyerini sarı-lacivertliler için ortaya koyacak olan Löw'ün Koç'tan 30 milyon euro'luk transfer bütçesi istediği kaydedildi. Başkan Koç ise şu aşamada Löw'e net bir cevap veremedi. Çünkü Nisan ayı başında UEFA ile yapılacak Finansal Fair-Play görüşmesini bekliyor. Bu temasın olumlu geçmesi halinde Löw'e istediği bütçe verilecek.