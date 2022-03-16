FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Wright Match of the Day'e şunları söyledi: "Arsenal'de müthiş bir hava var. Takım gayet rahat ve sakin. Çünkü Odegaard gibi bir yıldıza sahipler. Takımı gelişmesine büyük katkı sağlıyor."

"Benim için 'oyun kurucu' geri döndü. Bilirsin, bir takımda 10 numara oynayan oyuncular çok önemlidir. İçine girdiği pozisyonları bitirme, sakin ve soğukkanlı olması ve acele etmemesi çok önemli. Odegaard, bunların hepsini yapıyor"