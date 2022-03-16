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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal ile olan sözleşmesini karşılıklı feshederek Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mesut Özil yine manşetleri süslemeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu İngiltere'de gündem oldu. İngiliz efsanesi Ian Wright'ın Mesut Özil ile ilgili yorumu dikkat çekti. İşte o yorum ve tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:53
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, bu sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ise sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Taraftarların inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirdiği, başkan Ali Koç'un da, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil, eleştirilere karşı bu sezon sahada kaldığı süre içinde bulduğu gol sayısı ile dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Son olarak Alanyaspor ağlarını havalandıran ve bu sezon Fenerbahçe forması altında ligdeki 8. golünü atan Mesut Özil, Serdar Dursun'dan sonra Sarı-Lacivertli takımın ligdeki en skorer futbolcusu konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

İNGİLTERE'DE YİNE MANŞETLERDE

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Arsenal, evinde Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City'yi Partey ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek çıkışını sürdürmeye devam etti. Bu karşılaşmanın ardından Ian Wright, Mesut Özil ile gilili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

MESUT ÖZİL İÇİN ŞOK SÖZLER

Maçtan sonra Match of the Day'e konuşan İngiliz efsane oyuncu Ian Wright, Mesut Özil hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Wright, Mesut Özil'in Arsenal'de neden başarılı olamadığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

"MESUT ÖZİL'DEN BEKLENEN ŞEY..."

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra takıma katılan Odegaard hakkında konuşan Ian Wright, Odegaard'ın şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın Arsenal'de Mesut Özil'den beklediği yüksek seviye performansını gösterdiğini ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

Wright Match of the Day'e şunları söyledi: "Arsenal'de müthiş bir hava var. Takım gayet rahat ve sakin. Çünkü Odegaard gibi bir yıldıza sahipler. Takımı gelişmesine büyük katkı sağlıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

"Benim için 'oyun kurucu' geri döndü. Bilirsin, bir takımda 10 numara oynayan oyuncular çok önemlidir. İçine girdiği pozisyonları bitirme, sakin ve soğukkanlı olması ve acele etmemesi çok önemli. Odegaard, bunların hepsini yapıyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

"MESUT ÖZİL'DEN İSTEDİĞİMİZ BUYU"

"Forvet oyuncuları için çok verimli oyunuyor. Onları gol pozisyonlarına sokuyor. Lacazette'i daha aktif hale getirdi. Bizim de Mesut Özil'den istediğimiz buydu. Bu şekil oynayan oyun türüdür."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için olay yorum! "Ondan istediğimiz..."

ÖZİL VE ARTETA ANLAŞAMAMIŞTI

Mesut Özil ile anlaşamayan teknik direktör Mikel Arteta arasında istenilen olumlu ilişki oluşmamış ve Mesut Özil takımdan ayrılmak istemişti. Mesut Özil, o dönemlerde aldığı yüksek maaş sebebiyle de İngiltere'de en çok tartışılan isimlerden bir tanesi olmuştu.

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