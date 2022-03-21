Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başlıyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli kaleci Sinan Bolat için çalışmalara başladı. Kanarya, milli aranın ardından Sinan Bolat için resmen harekete geçiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:23 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:28
Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak takımdaki genç oyuncularla kontrat yenileyen Fenerbahçe, dış transferde de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için düğmeye basma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Ara transfer döneminde Sinan ile anlaşmasına rağmen kulübü Gent'i ikna edemediği için bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaleci için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Takvim'in haberine göre; A Milli Takım'ın Portekiz ve İtalya-Kuzey Makedonya maçları için aday kadroya dahil edilen Sinan Bolat için milli mesainin sona ermesiyle menajeri aracılığıyla bir görüşme yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli file bekçisi ile el sıkışmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM OLMUŞTU

Şubat ayında Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyen ve Gent'in yeni sözleşme teklifini reddeden Sinan Bolat, bu gelişmenin üzerine kulübünde formasını kaptırmış ve yedek kulübesine mahkum olmuştu.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Sezon sonu yedek kaleci Berke Özer ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Sinan'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak kaledeki alternatif sorununu çözmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Sinan Bolat'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının yüksek bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! "Penaltı kararı..."
Kemal Sunal'ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor