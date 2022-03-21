Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak takımdaki genç oyuncularla kontrat yenileyen Fenerbahçe, dış transferde de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için düğmeye basma kararı aldı.

Ara transfer döneminde Sinan ile anlaşmasına rağmen kulübü Gent'i ikna edemediği için bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaleci için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor.