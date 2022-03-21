Fenerbahçe'de Sinan Bolat operasyonu başlıyor!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak takımdaki genç oyuncularla kontrat yenileyen Fenerbahçe, dış transferde de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için düğmeye basma kararı aldı.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak takımdaki genç oyuncularla kontrat yenileyen Fenerbahçe, dış transferde de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için düğmeye basma kararı aldı.
Ara transfer döneminde Sinan ile anlaşmasına rağmen kulübü Gent'i ikna edemediği için bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaleci için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; A Milli Takım'ın Portekiz ve İtalya-Kuzey Makedonya maçları için aday kadroya dahil edilen Sinan Bolat için milli mesainin sona ermesiyle menajeri aracılığıyla bir görüşme yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli file bekçisi ile el sıkışmayı planlıyor.
YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM OLMUŞTU
Şubat ayında Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyen ve Gent'in yeni sözleşme teklifini reddeden Sinan Bolat, bu gelişmenin üzerine kulübünde formasını kaptırmış ve yedek kulübesine mahkum olmuştu.
Sezon sonu yedek kaleci Berke Özer ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Sinan'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak kaledeki alternatif sorununu çözmeyi hedefliyor.
Sinan Bolat'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının yüksek bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.