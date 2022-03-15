Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Fenerbahçe'nin uzun süredir sol bek rotasyonu için yeni bir isim baktığı bilinirken, son olarak rotasını Spartak Moskova forması giyen Ayrton Lucas'a kanca attığı biliniyordu.

Sarı lacivertliler bu sezon Novak'ın sakatlığı sonrası Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi sol bekte denemiş ancak gelecek sezon için bu mevkiye yeni bir transfer yapmak istediği aktarılmıştı.