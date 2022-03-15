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Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan ve mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, bir yandan ilk 2 için yarışa devam ederken, diğer yandan da transfer için kolları sıvadı. Bir süredir Rus temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Ayrton Lucas'a ilgisi olduğu bilinen Fenerbahçe için, menajer Timur Gürkaya Rus basınına konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 10:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Fenerbahçe'nin uzun süredir sol bek rotasyonu için yeni bir isim baktığı bilinirken, son olarak rotasını Spartak Moskova forması giyen Ayrton Lucas'a kanca attığı biliniyordu.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Sarı lacivertliler bu sezon Novak'ın sakatlığı sonrası Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi sol bekte denemiş ancak gelecek sezon için bu mevkiye yeni bir transfer yapmak istediği aktarılmıştı.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Bu bağlamda FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya karşı yaptırımları nedeniyle fırsat kollayan sarı lacivertliler, rotasını Ayrton Lucas'a çevirmişti. Bilindiği üzere FIFA ve UEFA, Rusya Ligi'nde oynayan yabancı oyuncuların, Haziran ayına kadar sözleşmelerini askıya almasına izin vermişti.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Bununla beraber Rusya Premier Ligi'nde oynayan yabancı oyuncuların, 7 Nisan'a kadar istediği takıma kiralık gitme hakkı var.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

O MENAJER RUS BASININA KONUŞTU
Öte yandan menajer Timur Gürkaya, Rus basınına yaptığı konuşmada Ayrton Lucas - Fenerbahçe transferine ilişkin konuştu. Gürkaya, Fenerbahçe - Lucas transferini doğruladı.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Gürkaya konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'den Ayrton Lucas'a kesinlikle bir ilgi var, bunu biliyorum. Hala onu almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

AYRTON LUCAS KİMDİR?
19 Haziran 1997'de Brezilya'da dünyaya gelen Ayrton Lucas, sol bek pozisyonunda forma giyiyor ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Tercih edilmesi halinde sol ön ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Kariyerine Brezilya ekiplerinden ABC FC'de başlayan Ayrton, daha sonra Madureira ve Fluminense altyapısında oynadı. Ayrton, 2018-19 sezonunda 7 milyon euro bedelle Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas transferi için o menajer konuştu! "Kesinlikle ilgi var"

Ayrton Lucas, bu sezon toplamda 29 müsabakada rol alırken 1 gol 1 asiste imza attı ve 2545 dakika sahada yer aldı.

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