Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem; Volkan Bayarslan. LİGDEKİ son 4 karşılaşmasının 3'ünden galip ayrılan ve ikincilik şansını artıran Kanarya, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor'un ligin güçlü ekiplerinden birisi olduğunu ancak Trabzonspor derbisinde 10 kişiyle ortaya koydukları mücadeleyi tekrarlamaları halinde istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde yer alan ev sahibi ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı konuk Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER



ALANYASPOR: Serkan, Awaziem, Milunovic, Mevija, Leroy Fer, Umut Güneş, Tayfur, Borja, Efecan, Efkan, Oğuz Aydın.



FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Ozan, Rossi, Mesut (Pelkas), Serdar D.