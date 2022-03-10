Fenerbahçe'de Joachim Löw ‘1 numaralı’ favori!

Yeni teknik direktör için Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw... Ali Koç'un Alman teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği dile getiriliyor.



Boşta olan 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve ekibiyle birlikte gelecek sezon için kadro ve transfer planlamasına başladığı konuşuluyor.



JESUS, BIELSA, FARKE YEDEKTE

Alman basını, Löw'ün Fenerbahçe'ye gideceği konusunda hala çekimser... Kanarya'da yedek listede ise Jorge Jesus, Bielsa ve Daniel Farke'nin adı geçiyor.



Koç'un Löw ile görüşmek için gittiği Almanya'da Farke ile de bir araya geldiği iddia edildi. 45 yaşındaki Farke, Krasnodar'dan savaş nedeniyle ayrılmıştı.