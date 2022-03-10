Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Joachim Löw ‘1 numaralı’ favori!

Fenerbahçe'de Joachim Löw ‘1 numaralı’ favori!

Yeni teknik direktör için Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw... Ali Koç'un Alman teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği dile getiriliyor. Kanarya'da yedek listede ise Jorge Jesus, Bielsa ve Daniel Farke'nin adı geçiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Joachim Löw ‘1 numaralı’ favori!

Yeni teknik direktör için Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw... Ali Koç'un Alman teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği dile getiriliyor.

Boşta olan 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve ekibiyle birlikte gelecek sezon için kadro ve transfer planlamasına başladığı konuşuluyor.

JESUS, BIELSA, FARKE YEDEKTE
Alman basını, Löw'ün Fenerbahçe'ye gideceği konusunda hala çekimser... Kanarya'da yedek listede ise Jorge Jesus, Bielsa ve Daniel Farke'nin adı geçiyor.

Koç'un Löw ile görüşmek için gittiği Almanya'da Farke ile de bir araya geldiği iddia edildi. 45 yaşındaki Farke, Krasnodar'dan savaş nedeniyle ayrılmıştı.

DİĞER
Sinem Kobal "İyi ki doğdun kıymetlim" diyerek paylaştı sosyal medya onu konuştu!
Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasındaki gerilim sürüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor