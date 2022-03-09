Lucas hamlesi

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvarken bir 'fırsat transferinin' peşine düştü. Yeni teknik direktör belli olmamasına rağmen kimsenin itiraz etmeyeceği bir sol bek olan Ayrton Lucas ile pazarlıklar başladı. Spartak Moskova forması giyen Brezilyalı futbolcu, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı sonrası kulüpten ayrılma yönünde karar almıştı. FİFA'nın kendisine tanıdığı hakla hareket eden Lucas kendisini isteyen kulüplerle görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

HIZLI VE GÖZÜ KARA

Ayrton Lucas, kariyeri boyunca ABD Futebol Clube, Esporte, Fluminense ve Spartak Moskova'da forma giydi. 183 maça çıktı. 6 defa fileleri havalandırdı. 13 de asisti bulunuyor. 24 yaşındaki sol bek 33 sarı kart gördü. 2 defa da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aytron Lucas, saha içinde çok cesur bir futbolcu. Meşin yuvarlağı ayağına aldığı zaman delici deparlarıyla bilinen Lucas raket gibi kullandığı sol ayağıyla milimetrik paslarıyla da tanınıyor. Ülkesi Brezilya'dan da teklifler var.

FIFA: TEK TARAFLI FESİH HAKKINIZ

Futbolun patronu FIFA, Rus kulüpleri ve burada forma giyen oyuncularla ilgili aldığı kararla dikkat çekmişti. FIFA, Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere tek taraflı sözleşme fesih hakkı tanıdı. Rusya'daki yabancı futbolcular 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşamazlarsa futbolcular sözleşmelerini 30 Haziran'a kadar askıya alabilecekler.