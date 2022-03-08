Bu uçan da kim!

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaştığı mücadelede Kim-Min Jae harika bir maç çıkardı. Savunmada hatasız oynayan Güney Koreli stoper mücadelenin sonuna doğru attığı deparla dikkatleri üzerine topladı. 10 kişi oynamanın yorgunluğuna rağmen 90+5'te kullanılan köşe vuruşunda gol aramaya giden 25 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlak Trabzonspor'a geçince kendi kalesine doğru akıl almaz bir depar attı. Karadeniz ekibinin hızlı atağında koşusunu hiç kesmeyen Kim-Min Jae, Usain Bolt'u andıran 82 metrelik deparı sonrası mutlak golü engelledi. F.Bahçe taraftarı onun çabasını, takıma olan aidiyetini, yürekli oyununu övdü.