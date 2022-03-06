Mesut 7 maç sonra

Fenerbahçe'de maç öncesi en güzel haber Mesut Özil'den geldi. Tecrübeli futbolcu hastalık ve sakatlık sebebiyle uzun süredir yoktu. Trabzonspor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. 7 maç sonra kadroda olacak. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi güzel haber Mesut Özil'den geldi. Tecrübeli futbolcu hastalık ve sakatlık sebebiyle uzun süredir yoktu. Yıldız isim, Trabzonspor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. Özil, 7 maç sonra kadroda olacak. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.