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Mesut 7 maç sonra

Fenerbahçe'de maç öncesi en güzel haber Mesut Özil'den geldi. Tecrübeli futbolcu hastalık ve sakatlık sebebiyle uzun süredir yoktu. Trabzonspor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. 7 maç sonra kadroda olacak. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Mesut 7 maç sonra
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi güzel haber Mesut Özil'den geldi. Tecrübeli futbolcu hastalık ve sakatlık sebebiyle uzun süredir yoktu. Yıldız isim, Trabzonspor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. Özil, 7 maç sonra kadroda olacak. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.
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