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Fenerbahçe'de 'son 3' aranıyor!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. İki takım da hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Dev maçta sahada olacak onbirin 8’i belli oldu. Kalan 3 forma için son karar bugün verilecek. İşte İsmail Kartal'ın forma vermesi beklenen o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de 'son 3' aranıyor!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısına hangi onbirle çıkacağı merak konusu... İsmail Kartal kafasındaki takımı büyük oranda belirlerken; sağ bek, orta saha ve kanat mevkilerinde farklı ihtimaller gündemde.

Fenerbahçe'de 'son 3' aranıyor!

Son karar bugünkü idmanda verilecek... Yarın kalede yine son haftaların flaş ismi Altay Bayındır olacak. Savunmada stoperlerde Serdar Aziz ile Kim Min Jae'nin yerleri de garanti. Sol bek Attila Szalai'nin. Sağ bekte ise Osayi Samuel ilk aday. Ancak Nazım'ın da bu mevkide yer alma ihtimali bulunduğu öğrenildi. Nazım oynarsa Osayi kanada çekilecek.

Fenerbahçe'de 'son 3' aranıyor!

Orta sahada Crespo ile Miha Zajc formaya yakın isimler. Bu mevkide de Ozan Tufan sürprizi gelebileceği belirtiliyor. Kanatlarda büyük olasılıkla İrfan Can ile Pelkas yer alacak. Ancak Osayi kanada çekilirse iki isimden birisi kulübede oturacak. On numara mevkisinde Mert Hakan, forvette ise Serdar Dursun oynayacak.

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