FENERBAHÇE - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a flaş sözler!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Misafir takım Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem gidene kadar bakın. Herkes hareket yapıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü mesela 4. hakeme bir hareket yaptı. Hakem itilemez. Hakem Futbol Federasyonu'dur." dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri (FB - TS spor haberi)