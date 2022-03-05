Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

"SİYAHİ TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK"
''Patrick Vieira neden New York'a gitmek zorunda. Thierry Henry neden Kanada'ya gitmek zorunda? Teknik direktörler için fırsat eşitliği yok. Rakamlara bakılırsa futbolun gücü içinde siyahilere yer yok.''
''Bu bütün toplumu ilgilendiren bir durum. Herkes, özellikle de bir şeyleri değiştirebilenler meritokratik bir dünya yaratma için sorumluluk almalı ve eğer mükemmellik arzulanıyorsa tüm kapıları açık tutmalılar. En iyi sonuçlar çeşitlilikten gelir''
FENERBAHÇE PEREIRA'DAN SONRA SEEDORF'A TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra Kamerun medyasında çıkan haberlerde Sarı-Lacivertlilerin sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdüğü iddia edildi.