Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

''Bu bütün toplumu ilgilendiren bir durum. Herkes, özellikle de bir şeyleri değiştirebilenler meritokratik bir dünya yaratma için sorumluluk almalı ve eğer mükemmellik arzulanıyorsa tüm kapıları açık tutmalılar. En iyi sonuçlar çeşitlilikten gelir''



