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Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı ile vedalaşılmasının ardından birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerde Clarence Seedorf'un anlaşmanın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Seedorf yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile olan görüşmeleri doğruladı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 11:08
Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Hollandalı eski efsane futbolcu Clarence Seedorf, sosyal medya hesabından eşiyle brlikte bir fotoğrafını paylaşarak Müslüman olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki teknik adam, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Clarence Seedorf, eşi Sophia Makramati ile olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

"ÇOK MUTLU VE MEMNUNUM"
"Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum."

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

"Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adını taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum."

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

"AVRUPA'DA SİYAHİLERE YER YOK"
Milan ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Clarence Seedorf, Avrupa'da siyahi teknik direktörlere daha az fırsat verildiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Seedorf 2014'te Milan'ın başına geçmiş ancak İtalyan devindeki macerası kısa sürmüştü. Daha sonra Çin'de Shenzen'i çalıştırmış, 2018'de ise Deportivo La Coruna'nın başına geçmiş fakat İspanya macerası da yalnızca 16 maçta sona erdi.

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Teknik direktörlük kariyeri şu ana kadar futbolculuk kariyeri kadar parlak olmayan 44 yaşındaki Hollandalı son olarak Kamerun Milli Takımı'nda görev yaptı.

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Daha önce La Gazzetta dello Sport'a konuşan 44 yaşındaki teknik direktör, Kamerun'dan ayrıldığından bu yana teklif almadığını söyledi.


Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

''İtalya'da 12 yıl oynadım. Milan'ı çalıştırdıktan sonra harika bir iş çıkarmama rağmen hiçbir çağrı almadım. Hollanda benim ülkem ama yine sıfır çağrı... Seçilmek için hangi kriterler gerekiyor? Futbolda tarih yazmış şampiyonların Avrupa'da neden hiç şansı yok?''

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

"SİYAHİ TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK"
''Patrick Vieira neden New York'a gitmek zorunda. Thierry Henry neden Kanada'ya gitmek zorunda? Teknik direktörler için fırsat eşitliği yok. Rakamlara bakılırsa futbolun gücü içinde siyahilere yer yok.''

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

''Bu bütün toplumu ilgilendiren bir durum. Herkes, özellikle de bir şeyleri değiştirebilenler meritokratik bir dünya yaratma için sorumluluk almalı ve eğer mükemmellik arzulanıyorsa tüm kapıları açık tutmalılar. En iyi sonuçlar çeşitlilikten gelir''


Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

FENERBAHÇE PEREIRA'DAN SONRA SEEDORF'A TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra Kamerun medyasında çıkan haberlerde Sarı-Lacivertlilerin sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdüğü iddia edildi.


Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de birçok yabancı teknik adamın adı gündeme gelirken onlardan biri de Hollandalı efsane isim oldu.

Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya Sarı-lacivertliler tarafından 720 bin Euro önerildiği belirtildi.


Fenerbahçe'de Clarence Seedorf gerçeği! Meğer görüşmeler...

Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı.

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