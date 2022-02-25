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FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden ilginç benzetme! 'Ticaret imparatoru Mesut Özil'

Spor haberi... The Sun, Mesut Özil’in ticari girişimlerini haber yaptı. İngiliz gazetesi yaptığı haberde yıldız futbolcu için "Milyonlarca sterlinlik ticaret imparatorluğunun içinde" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden ilginç benzetme! 'Ticaret imparatoru Mesut Özil'

Fenerbahçe taraftarının sahada golleriyle kendisini göstermesini beklediği Mesut Özil, İngiltere'de ticari girişimleri ile haber oldu. Yıldız futbolcu için, "Milyonlarca sterlinlik ticaret imparatorluğunun içinde" diyen The Sun gazetesi, "Alman Dünya Kupası galibi, kendi krampon markasını piyasaya süren ilk profesyonel futbolcu olmak üzere. M10 sokak giyim firmasının ve e-spor takımının patronu, devasa bir emlak portföyü var ve bir kozmetik şirketinde ve bir Meksika futbol kulübünde hisseleri var" ifadelerini kullandı. Haberde, "Özil ayrıca bir kafe zincirine, bir sağlık takviyeleri laboratuvarına, bir spor kliniğine ve bir Sock fabrikasıyla lisans anlaşmasına sahip. Ünlü girişimciler Jeff Besos ve Alan Sugar'ı şaşırtacak olan kendi parasını çıkarmak üzere" yorumu yapıldı.

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