Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde flaş gelişme! Attila Szalai ve teklif...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde flaş gelişme! Attila Szalai ve teklif...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin son durumu merak konusu oldu. Sık sık adı transfer iddialarına karışan Macar stopere İngiliz ekiplerinin ilgi gösterdiği öne sürülmüştü. 24 yaşındaki savunmacı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 15:25
Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

Attila Szalai'de sıcak gelişme... Fenerbahçe 'nin bonservisinden yüksek meblağ kazanmayı hedeflediği Macar futbolcu için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Attila Szalai için birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı konuşulurken gerçeğin daha farklı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

Sky Sports'un haberine göre West Ham United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberin devamında İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'ın Szalai'yi bizzat istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

ATTILA SZALAI İÇİN TEKLİF YOK
Milliyet'in haberine göre; başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılan Macar stoper için sarı-lacivertli kulübe henüz gelmiş bir teklif yok.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

Son haftalardaki düşük performansı dikkatlerden kaçmayan Attila Szalai için Ali Koç yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon Euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-lacivertlilerde 56 maça çıkan Szalai, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'ye iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi...

24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER
47'lik Pınar Altuğ spor taytı ile amuda kalktı ortalık yıkıldı! Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağdı!
Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı sosyal medyayı salladı! Kayınvalide Nurdan sessiz kalmadı bakın ne dedi: 'Kuğu da ceylan da...'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor