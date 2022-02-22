FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde flaş gelişme! Attila Szalai ve teklif...

Attila Szalai'de sıcak gelişme... Fenerbahçe 'nin bonservisinden yüksek meblağ kazanmayı hedeflediği Macar futbolcu için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Attila Szalai için birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı konuşulurken gerçeğin daha farklı olduğu öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre West Ham United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberin devamında İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'ın Szalai'yi bizzat istediği belirtildi.
ATTILA SZALAI İÇİN TEKLİF YOK
Milliyet'in haberine göre; başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılan Macar stoper için sarı-lacivertli kulübe henüz gelmiş bir teklif yok.