Kim riske edilmedi

Kanarya'da sakatlıkları geçmeyen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın yanı sarı kart cezalısı olan Ferdi Kadıoğlu, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Üç oyuncunun yanı sıra hafta içi UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında adalesinde sertleşme meydana gelen Kim Min Jae de teknik direktör İsmail Kartal tarafından riske edilmedi.
Kanarya'da sakatlıkları geçmeyen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın yanı sarı kart cezalısı olan Ferdi Kadıoğlu, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Üç oyuncunun yanı sıra hafta içi UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında adalesinde sertleşme meydana gelen Kim Min Jae de teknik direktör İsmail Kartal tarafından riske edilmedi.