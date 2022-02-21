Fenerbahçe'nin penaltıları doğru mu? Ahmet Çakar yazdı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe Hatayspor'u iki penaltı golüyle mağlup etti. Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde maçı ve hakem kararlarını yorumlayan Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerin kazandığı iki penaltının da doğru olduğunu söyledi.

İşte Çakar'ın o yazısı;

Fenerbahçe çok iyi oynamadı, 3 puanı aldılar ama artık Fenerbahçe'de gündem; Ali Koç falan değil! Başta Arda Güler olmak üzere birkaç genç futbolcu… Artık seyirci hiçbir hedefi kalmamış F.Bahçe'de gençleri ile övünüyor. Arda'ya baktığımızda kumaşı çok iyi. Çok da iyi oynadı ama gelişimini nasıl sürdürecek kestiremiyoruz. Aslında F.Bahçe'de 90 dakikada bulduğu penaltılar dışında fazla pozisyon yok. Hele hele ikinci yarıda tekrar sahalara dönen Altay'ın birkaç önem li kurtarışı olmasa sonuç, çok kötü futbol oynayan Hatay karşısında çok farklı olur. Gerçekten Hatayspor, eski Hatay değil! Alan gidiyor. Pozitif futbol adına yaptıkları bir şey yok. Sonuçta Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar yapması gereken maç kazanmakla birlikte olabildiğince genci sahaya sürmek. Belki içlerinden biri veya ikisi kalıcı olabilir. Hakem Yasin Kol'u beğendim. Maç boyunca soğukkanlıydı. Verdiği iki penaltı kararı da doğru.