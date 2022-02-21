16 yaşında bir cevher Arda Güler!

Süper Lig'de zirve umutları kalmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Hatayspor karşısında genç oyuncuları da sahaya sürdü. Bunlardan biri de henüz 16 yaşında olan Arda Güler oldu. Genç yıldız adayı, Slavia Prag maçında 22 dakikadaki perfornansıyla dikkat çekmişti. Dün Güney ekibine karşı maça başladı. İlk devrede sürekli sorumluluk aldı. Topu sürekli istedi ve dikine oynayarak Fenerbahçe'yi hep ileri taşıdı.



OYUN GÖRÜŞÜ ÜST DÜZEYDE

Arda Güler ikinci devrede de etkili bir perfornans sergiledi. Kanarya'nın 67. dakikada 1-0 öne geçtiği anda da pozisyonun hazırlanmasında büyük etkisi oldu. Meşin yuvarlak Hatayspor'a geçmişken rakibin pası atacağı yeri önceden tahmin eden 16 yaşındaki oyuncu topu kaptı. Güzel bir orta kesti. Topla buluşan Miguel Crespo'ya yapılan hareket sonucu Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar golü attı. 72'de kenara gelirken ayakta alkışlandı.



ARDA GÜLER ZİRVEDE!

Hatayspor maçına damga vuran Arda Güler, twitter'da trend topic (Popüler) oldu. İşte Arda için yapılan paylaşımlar:

Arda Türk futbolunun en büyük yıldızı. Üstün yetenekli, dikine oynuyor, sağa sola pas verip idare eden sahte yıldızlardan nefret ettim!

Arda sen bizim umudumuzsun.

Fenerbahçe maçlarını sezon sonuna kadar tek izleme sebebim: Arda.



ÇAĞTAY ÜMİT VERDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun cezası nedeniyle olmadığı maçta sol bekte İsmail Kartal, Çağtay Kurukalıp'ı oynattı. 19 yaşındaki oyuncu iki pozisyonda kritik hata yapsa da maçın genelinde başarılıydı. Hücuma çıkışları ve paslarıyla etkili oldu.