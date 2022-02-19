Olympique Lyon Miguel Crespo için Fenerbahçe ile görüştü!

Süper Lig'de sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, özellikle Galatasaray derbisinde attığı golün ardından taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan ancak Avrupa kadrosuna ismi yazılamayan Miguel Crespo, kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir.

Fransa doğumlu olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda doğduğu şehrin takımına transfer olabilir. Fransız basınına yansıyan habere göre Atletico Madrid'in ardından Olympique Lyon da Miguel Crespo'ya talip oldu.

Fransız devi resmi teklif sunmasa da Fenerbahçe'ye Crespo transferi için istenen bonservis bedelini sordu.