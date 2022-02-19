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Olympique Lyon Miguel Crespo için Fenerbahçe ile görüştü!

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, gösterdiği performansla en beğenilen oyuncular arasına girdi. Galatasaray derbisinde golünü atarak 'gerçek Fenerbahçeli' olan Portekizli futbolcunun, İstanbul kariyeri uzun sürmeyebilir. Fransız basınına göre Atletico Madrid'den sonra Lyon da Crespo'ya talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:27
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Olympique Lyon Miguel Crespo için Fenerbahçe ile görüştü!

Süper Lig'de sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, özellikle Galatasaray derbisinde attığı golün ardından taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan ancak Avrupa kadrosuna ismi yazılamayan Miguel Crespo, kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir.

Fransa doğumlu olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda doğduğu şehrin takımına transfer olabilir. Fransız basınına yansıyan habere göre Atletico Madrid'in ardından Olympique Lyon da Miguel Crespo'ya talip oldu.

Fransız devi resmi teklif sunmasa da Fenerbahçe'ye Crespo transferi için istenen bonservis bedelini sordu.

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