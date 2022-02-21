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Hayalim gerçek oldu

İlk onbirde şans bulan Çağtay Kurukalıp, "Çok anlatılmaz duygular yaşadım. Hayalim gerçek oldu. Bu şansı veren İsmail hocama teşekkür ederim. 15 dakika heyecanlandım, sonra attım. Galibiyet serimizi devam ettirip, ben de oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Hayalim gerçek oldu
İlk onbirde şans bulan Çağtay Kurukalıp, "Çok anlatılmaz duygular yaşadım. Hayalim gerçek oldu. Bu şansı veren İsmail hocama teşekkür ederim. 15 dakika heyecanlandım, sonra attım. Galibiyet serimizi devam ettirip, ben de oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.
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