İlk onbirde şans bulan Çağtay Kurukalıp, "Çok anlatılmaz duygular yaşadım. Hayalim gerçek oldu. Bu şansı veren İsmail hocama teşekkür ederim. 15 dakika heyecanlandım, sonra attım. Galibiyet serimizi devam ettirip, ben de oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.
İlk onbirde şans bulan Çağtay Kurukalıp, "Çok anlatılmaz duygular yaşadım. Hayalim gerçek oldu. Bu şansı veren İsmail hocama teşekkür ederim. 15 dakika heyecanlandım, sonra attım. Galibiyet serimizi devam ettirip, ben de oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.