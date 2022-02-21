Altay’dan 5 net kurtarış

Fenerbahçe'de gecenin etkili isimlerinden birisi de Altay Bayındır'dı... Başarılı file bekçisi maç berabere giderken yaptığı 3 kritik kurtarışla Hatay'a geçit vermedi. İlk yarıda El Kaabi'nin iki pozisyonunda kalesini kapatan ve devrenin golsüz bitmesini sağlayan Bayındır, ikinci yarıda da Dylan SaintLouis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu mükemmel çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin golü geldi. 1-0'dan sonra Kahraba'nın gollük bir şutunu da mükemmel bir refleksle önleyen Altay, kalesine gelen ekstra 2 topu da kurtardı.