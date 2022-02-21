Haberler Fenerbahçe Altay’dan 5 net kurtarış

Altay’dan 5 net kurtarış

Sarı-lacivertli kaleci yaptığı 5 kritik kurtarışla Hatayspor’u durdurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Altay’dan 5 net kurtarış
Fenerbahçe'de gecenin etkili isimlerinden birisi de Altay Bayındır'dı... Başarılı file bekçisi maç berabere giderken yaptığı 3 kritik kurtarışla Hatay'a geçit vermedi. İlk yarıda El Kaabi'nin iki pozisyonunda kalesini kapatan ve devrenin golsüz bitmesini sağlayan Bayındır, ikinci yarıda da Dylan SaintLouis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu mükemmel çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin golü geldi. 1-0'dan sonra Kahraba'nın gollük bir şutunu da mükemmel bir refleksle önleyen Altay, kalesine gelen ekstra 2 topu da kurtardı.
DİĞER
Eşi kendisinden de ünlü çıktı! Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk bakın hangi oyuncuyla evliymiş!
Nazım Akmandil'den sevgilisi Burcu Esmersoy'u havalara uçuran sürpriz! Paris'te...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor