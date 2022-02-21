Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.
Yeni sezon takımı Alman teknik adam Joachim Löw'e teslim etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kanarya'da taşlar yerinden oynayacak. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayıracak olan yönetim, nokta atışı isimleri renklerine bağlamayı amaçlıyor.
NICOLAS DE LA CRUZ HAREKATI!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, orta saha mevkisi için flaş bir hamle yaptı. Yönetim, River Plate'in Uruguaylı yıldızı Nicolas de la Cruz için harekete geçti.
16 milyon euro (yaklaşık 248 milyon lira) değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan sarı-lacivertliler transferde tüm şartları zorlayacak.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen de la Cruz'un, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun River Plate ile sözleşmesi 31 Ara 2022'de sona erecek.
NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?
👉Nicolas de la Cruz 1 Haz 1997 tarihinde Uruguay'da doğdu. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.67 boyundaki futbolcu Arjantin Ligi ekibi River Plate'te forma giyiyor.
Kulüp kariyerinde 171 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 32 asist kaydetti.
Nicolas de la Cruz, Uruguay Milli Takım'yla 12 maçta görev aldı. de la Cruz'un Transfermarkt'daki güncel değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.