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Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Alman teknik adam Joachim Löw'ü getirecek olan Fenerbahçe'de yeni bir yapılanmaya gidilecek. Uzun süreli bir proje için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde kadro mühendisliği titizlikle inşa edilecek. Şimdiden transfer listesini oluşturan Kanarya gündem yaratacak bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe yönetimi, 248 milyonluk yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:14
Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Yeni sezon takımı Alman teknik adam Joachim Löw'e teslim etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kanarya'da taşlar yerinden oynayacak. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayıracak olan yönetim, nokta atışı isimleri renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

NICOLAS DE LA CRUZ HAREKATI!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, orta saha mevkisi için flaş bir hamle yaptı. Yönetim, River Plate'in Uruguaylı yıldızı Nicolas de la Cruz için harekete geçti.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

16 milyon euro (yaklaşık 248 milyon lira) değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan sarı-lacivertliler transferde tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen de la Cruz'un, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun River Plate ile sözleşmesi 31 Ara 2022'de sona erecek.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?
👉Nicolas de la Cruz 1 Haz 1997 tarihinde Uruguay'da doğdu. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.67 boyundaki futbolcu Arjantin Ligi ekibi River Plate'te forma giyiyor.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Kulüp kariyerinde 171 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 32 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den 248 milyonluk bomba transfer! Arjantin'den geliyor

Nicolas de la Cruz, Uruguay Milli Takım'yla 12 maçta görev aldı. de la Cruz'un Transfermarkt'daki güncel değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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