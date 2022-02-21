Haberler Fenerbahçe Çift forvete döndü!

Çift forvete döndü!

İlk yarısı golsüz biten maçta İsmail Kartal'dan devrede flaş bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ bekte etkisiz kalan Ozan Tufan'ı oyundan alarak Mergim Berisha'yı sahaya sürdü. Böylece Fenerbahçe çift forvete döndü. Kartal'ın bu hamlesi risk taşısa da sonuç verdi. Fenerbahçe ikinci yarıda penaltıdan da olsa bulduğu gollerle maçı kazandı. Berisha'nın oyuna girmesi, Serdar Dursun'un da forvette daha rahat hareket etmesini sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Çift forvete döndü!
İlk yarısı golsüz biten maçta İsmail Kartal'dan devrede flaş bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ bekte etkisiz kalan Ozan Tufan'ı oyundan alarak Mergim Berisha'yı sahaya sürdü. Böylece Fenerbahçe çift forvete döndü. Kartal'ın bu hamlesi risk taşısa da sonuç verdi. Fenerbahçe ikinci yarıda penaltıdan da olsa bulduğu gollerle maçı kazandı. Berisha'nın oyuna girmesi, Serdar Dursun'un da forvette daha rahat hareket etmesini sağladı.
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