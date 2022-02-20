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İsmail Kartal'ın gözü Vitor Pereira'da! Hatayspor maçını kazanırsa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gözünü Hatay maçına çevirdi. Son 5 lig maçında 8 puan toplayan tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa, son 6 lig maçında 9 puan toplayan Vitor Pereira'nın performansını geride bırakacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
İsmail Kartal'ın gözü Vitor Pereira'da! Hatayspor maçını kazanırsa...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan süreçte 9 lig maçında 9 puan alarak Beşiktaş derbisi sonrası görevden ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın gözü Vitor Pereira'da! Hatayspor maçını kazanırsa...

Bu 9 puanın tamamı Portekizli hocanın son 6 lig maçında toplandı. Pereira'nın sonunu getiren süreç sonrası sarı-lacivertli ekipte göreve İsmail Kartal getirildi.

İsmail Kartal'ın gözü Vitor Pereira'da! Hatayspor maçını kazanırsa...

60 yaşındaki teknik adam, görevde bulunduğu 5 lig karşılaşmasında 8 puan topladı (2G 2B-1M). Kartal eğer bugün oynanacak Hatayspor mücadelesini kazanırsa, 6. lig maçında 11 puan elde etmiş olacak.

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