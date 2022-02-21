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Maskeli kahraman

Elmacık kemiği kırıldığı için yüzünde özel maske ile forma giyen Serdar Dursun, 2 penaltı golüyle galibiyeti getirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Maskeli kahraman
Serdar Dursun attığı 2 golle maçın adamı oldu. Yüzünde özel maskesi ile sahaya çıkan gurbetçi forvet, ikinci yarıda Miguel Crespo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Serdar daha sonra Hatayspor kalecisi Munir'in ayağından açtığı topta pres ile topu kazanıp yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu atışı da ilginç bir vuruşla gole çeviren Dursun 3 puana imzasını atarken, ligdeki gol sayısını da 9'a çıkardı. 87'de yerini Burak Kapacak'a bırakan Serdar Dursun'u taraftarlar ayakta alkışladı.
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