Fenerbahçe için büyük fırsat! Slavia Prag...

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde yarın Slavia Prag'ı ağırlayacağı mücadele öncesinde rakipte ciddi kan kaybı yaşanıyor. Çekya temsilcisinde en golcü Kucha ile asist lideri Stanciu devre arasında satıldı. Takım kaptanı sol bek Jan Boril sakat. Bu sezon 5 defa fileleri sarkan sağ bek Alexander Bah da cezalı. Ayrıca takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ile orta saha Lukas Masopust sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek.



* Takımın en golcüsü Kucha satıldı * Takımın asist lideri Stanciu satıldı * Takımın kaptanı sol bek Boril sakat * 5 gol atan sağ bek Bach bu maç cezalı * Teknik direktör Srpisovksky ve orta sahanın sağındaki Masopust sağlık problemleri nedeniyle İstanbul kafilesinde yok.