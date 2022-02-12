Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en kritik müacadeleleri arasında Giresunspor - Fenerbahçe müsabakası yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behic, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sosa, Zajc, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Serdar

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, karşılaşmada görev yapamayacak.

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır'ın kadroda yer alması bekleniyor. Ligin 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan operasyon geçiren 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığını atlatan Miha Zajc da görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu ise Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

GİRESUNSPOR'DA 3 EKSİK

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.